Le-Havre. Le Havre : un multidélinquant arrêté après un rodéo

Au Havre (Seine-Maritime), un multidélinquant a finalement été arrêté.

Le 5 mai 2019 en fin d'après-midi, une unité canine de la police nationale patrouille dans le parc de Rouelles. Des rodéos sont régulièrement signalés. Des motos utilisent les circuits pédestres. C'est le cas ce 5 mai. Les policiers arrivent à stopper une moto de 125 cm3 pilotée par un homme accompagné d'une jeune fille.

La police dresse un procès-verbal sur place et relève les identités pour une convocation ultérieure. L'homme qui se présente au commissariat n'est pas le bon individu. La femme avouera finalement que le pilote est son petit ami et donne son nom. Il est défavorablement connu des services de police.

Recherché dans trois autres affaires

Il s'agit d'un individu de 20 ans. Convoqué, il se présente au commissariat vendredi 24 mai 2019. Il reconnaît le rodéo et explique avoir donné l'identité de son cousin se sachant recherché dans d'autres affaires. Le jeune homme était effectivement recherché pour un vol en réunion et dégradation dans une chambre d'hôtel du Havre le 6 juin 2018, pour un outrage à la police municipale de Montivilliers le 16 juin 2018 et pour un vol dans un magasin du Havre avec agression sur le personnel le 4 octobre 2018.

L'individu est convoqué devant la justice le 9 mars 2020.

A LIRE AUSSI.

Des rodéos urbains ce week-end sur le secteur du Havre

Le Havre : ils volent une moto pour faire du rodéo

Une cellule anti-rodéo au commissariat du Havre

À Rouen, il est condamné pour des rodéos à moto