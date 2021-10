Caen. Une nouvelle station Vélolib face au Mémorial de Caen

Le 6 juin 2019, le 75e anniversaire du débarquement sera célébré. Pour cette occasion, la communauté urbaine Caen la mer et le réseau Twisto ont installé une station Vélolib devant le Mémorial de Caen (Calvados). Elle est opérationnelle à partir du 10 mai 2019 et jusqu'à septembre. "La station est installée pour la saison touristique et pourra être laissée si les usages sont fréquents", explique Joël Bruneau, maire de Caen. Un moyen de "favoriser les mobilités douces et d'inciter les visiteurs du Mémorial à se rendre dans le centre-ville."

23 stations dans l'agglomération caennaise

Fort de son succès, avec plus de 3800 départs enregistrés en mars 2019, le réseau va s'agrandir avec une nouvelle station à Mondeville prévue fin juin. La 23e dans l'agglomération caennaise. Le principe est simple puisque les usagers peuvent, soit prendre un abonnement en agence Twisto, soit payer directement sur les bornes par carte bancaire. Pour 1h 30 de location, il faut compter 1 euro 50.

