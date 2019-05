Ligue 2 : Les quatre dates qui ont plombé la saison du HAC

Il reste quoi ? 0,1 % de chance pour que le HAC parvienne à finir la saison dans le Top 5. À deux journées de la fin, et même si en interne certains refusent toujours de l'admettre, il n'est sans doute pas prématuré d'affirmer que les Havrais n'atteindront pas leur objectif. Trop de péripéties ont émaillé leur saison pour y croire encore, même dans les rêves les plus fous. Retour en quatre dates sur un exercice 2018-2019 qui laissera, encore une fois, un goût d'inachevé.

5 octobre 2018 : Le HAC est en grande forme au moment d'en découdre avec Béziers au Stade Océane. Ses quatre derniers matchs se sont en effet soldés par trois victoires et un nul. Face à un promu mal en point (aucun succès lors des sept journées précédentes), on imagine volontiers les Havrais poursuivre sur leur lancée. Un sentiment renforcé par l'ouverture du score précoce signée Harold Moukoudi (7e). Mais la belle mécanique s'enraye subitement. Les Ciel et Marine encaissent deux buts entre la 21e et la 27e minute, puis cravachent dur pour recoller à la marque grâce à Dénys Bain, avant de se faire poignarder en contre, comme des bleus, à neuf minutes de la fin. Cette défaite (2-3) les éjecte du Top 5, qu'ils avaient intégré pour la première fois six jours plus tôt après leur exploit à Metz, sur les terres du futur champion (0-1). À ce moment-là, on était loin de se douter qu'on ne les reverrait sans doute plus jamais dans les cinq premiers.

6 janvier 2019 : En s'imposant à Bordeaux sur une réalisation d'Ebenezer Assifuah (0-1), en 32e de finale de la Coupe de France, le HAC réalise l'un de ses plus jolis coups de son histoire récente. Et pourtant, la soirée a un goût amer. À l'issue de la rencontre, Oswald Tanchot révèle la raison de l'absence d'Harold Moukoudi. " Ma hiérarchie m'a demandé de ne pas le faire jouer. " Coupable, aux yeux de sa direction, de ne pas avoir prolongé son contrat qui arrive à expiration, la nouvelle pépite de la formation havraise restera à l'écart jusqu'au terme de la saison. Dans quelques jours, le garçon de 21 ans quittera son club formateur sans lui rapporter le moindre kopek et prendra la direction de Saint-Étienne, où il s'est engagé pour quatre ans. La gestion de son cas laisse depuis le début un terrible sentiment de gâchis.

24 janvier 2019 : Ah ! c'était bien la peine de signer l'exploit à Bordeaux si c'était pour se faire humilier au tour suivant par Vitré, une équipe de bas de tableau de Nationale 2. Sur les anciennes terres d'Oswald Tanchot, le HAC essuie son plus lourd revers de la saison, toutes compétitions confondues (3-0). Au-delà de la piteuse image laissée en Bretagne, quelque chose semble s'être cassé. Les semaines qui suivent ce camouflet sont pénibles. Les Ciel et Marine restent sept longues journées sans gagner (2 défaites et 5 nuls) et laissent filer le bon wagon. Ils stopperont l'hémorragie le 15 mars 2019 en matant l'AC Ajaccio (3-1) dans un contexte sulfureux eu égard au lourd contentieux entre les deux clubs.

26 mars 2019 : C'était sa toute première sélection avec l'Algérie, un pays dont Victor Lekhal rêvait de défendre les couleurs lors de la Coupe d'Afrique des Nations, du 21 juin au 19 juillet prochain. Mais le rêve tourne très vite au cauchemar. Dès la 14e minute de ce match amical face à la Tunisie, le capitaine havrais sort sur blessure. Le terrible verdict tombe quelques jours plus tard : pour la 3e fois de sa carrière, l'ancien Fécampois souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Joueur le plus utilisé par Oswald Tanchot, Victor Lekhal est fauché en plein vol. Mais il promet d'ores et déjà de revenir plus fort. En janvier 2020, espère-t-il. Toujours avec le HAC, et toujours en Ligue 2, c'est (pratiquement) sûr.

