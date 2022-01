En Mai, météo pluvieuse et touristes frileux en Manche

La fréquentation touristique est en berne dans la Manche. En Mai, la météo pluvieuse a freiné la fréquentation pour un mois pourtant doté de 4 ponts.

Le pont de l’Ascension semble malgré tout avoir été le plus pourvoyeur de touristes, avec des réservations prises depuis déjà quelques semaines. Dans les meublés et gites, le taux d’occupation affiche 9 points de plus que l’an passé.

Dans l’hôtellerie, ces ponts du mois de Mai ont sensiblement freiné la fréquentation d’affaires. La restauration a tiré son épingle du jeu. La pluie a refroidi les ardeurs des amateurs de pique-nique, et plombé la fréquentation des sites de plein air de –30 à -60 %.

La fréquentation de mai 2012 serait donc équivalente au même mois l’année passée. "On espérait mieux avec 4 week-end prolongés contre aucun l’an passé" note Manche Tourisme.

Les professionnels du toursime scrutent le ciel en espérant du beau temps pour ce 4eet dernier week-end à rallonge de ce mois de Mai. Même si les visiteurs ne choisissent pas la Manche pour y trouver à coup sûr le soleil. Ce dernier devrait enfin être de la partie pour ce week-end de la Pentecôte.

Ecoutez Jean-Marc Julienne, Président de Manche Tourisme