Handball (Proligue): Pour sa der' Caen n'a pas brillé devant Limoges

Le match.

Ce vendredi 26 avril 2019, le Caen Handball était opposé à Limoges pour son dernier match à domicile de la saison mais également dernier match en Proligue. Les Calvadosiens qui depuis trois ans évoluent en Proligue, joueront la saison prochaine en Nationale 1. Au match aller, les Normands avaient subi une lourde défaite sur le score de 30 à 22 dans le pays du Limousin. Ce soir, la hiérarchie est respectée. Pourtant la rencontre avait bien débuté pour les Caennais, puisqu'après seulement deux minutes de jeu, ils menaient 2 à 0. Bien en place défensivement, les joueurs de Philippe Breysacher profitent des nombreuses erreurs limousines pour creuser l'écart (5-1,6'). Luka Arsenic, le gardien du Caen Handball est bien rentré dans son match et permet aux calvadosiens de mener d'un point au quart d'heure, face au 6ème de Proligue, candidat aux Play-offs. Les visiteurs parviennent à revenir au score après vingt minutes de jeu, mais les Caennais ne lâchent pas la pression et le système de jeu avec deux pivots semble porter ses fruits. Jordan Allais suivi de Sébastien Rossi redonnent l'avantage aux Viking (10-8,22'). Peu avant la pause, Limoges retrouve ses automatismes et parvient à prendre l'avantage dans cette partie (10-12,30').

Limoges trop fort

Au retour des vestiaires Limoges prend le jeu à son compte (10-14, 34'). L'écart de niveau entre les futurs joueurs de Nationale 1 et les prétendants aux Play-offs est bel et bien visible (14-18,41'). Le Caen Handball poursuit ses efforts mais manque de justesse dans ses transmissions de balle. Limoges profite de ces erreurs pour creuser l'écart (18-23, 49'). Trop justes physiquement, les hommes de Philippe Breysacher ne parviennent pas à relever la tête et laissent Limoges dérouler son jeu. La réussite offensive de Skirmantas Pleta ne permet malheureusement pas aux Caennais de revenir dans la partie mais limite l'écart de score. Il inscrit six buts dans la rencontre. Les Caennais n'ont pas réussi ce soir à faire déjouer les Limousins et s'inclinent 23 à 30 pour leur dernière rencontre à domicile cette saison en Proligue.

Les 6 buts de Skirmantas Pleta n'auront pas suffit à combler l'écart de score face à Limoges ce vendredi 26 avril 2019 (23-30, 60'). - Marina Olivier

La réaction.

Philippe Breysacher (Entraineur Caen): "On a vécu beaucoup de galères cette saison. sportivement, bien évidemment on ne peut que être déçu, mais je voudrais saluer l'état d'esprit du groupe. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient explosé avec une saison comme la notre, mais les gars ont réussi à rester solidaires jusqu'à la fin. Pour ce qui est de ce soir, encore une fois, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec une équipe du haut de tableau pendant 40 minutes. Avec un effectif réduit du fait du grand nombre de blessures, on a réussi à poser des problèmes à notre adversaire sur la première mi-temps. Ce que je vais retenir ce soir, c'est la communion avec tous les membres du clubs, joueurs et bénévoles."

La fiche.

Caen 23 - 30 Limoges

Caen : A.Rosier4 , S.Pleta 6, J.Allais 2, M.Langevin 5, M.Creteau 2, M.Sacko 1, SS.Alexandrine, F.Bouclet 1, S.Rossi 2. Gardien : L.Breton : 1/6, L.Arsenic : 8/33. Entr : P.Breysacher.

Limoges : I.Mandic, B.Calandre 1, J.Basmalis 1, J.Roby, R.Ternel 5, X.Moreau 6, Y.Mancelle 2, I.Dude 2, N.Bolaers 2, L.Asabina, M.Rac 4, S.Corneil 3, J.Darras 2, Y.Rios 2. Gardiens : D.Serdarevic 17/40, W.Annotel. Entr : N.Stanic.

Le prochain rendez-vous.

Pour son prochain et dernier match en Proligue, le Caen Handball sera opposé à Grenoble vendredi 3 mai 2019 à l'extérieur. A domicile, les Caennais s'étaient incliné de trois points 24 à 27. Grenoble est avant dernier avec 14 points.¨Les Vikings auront l'occasion de prendre leur revanche et de finir sur une victoire.

