"La fin fait partie du voyage." On entend cette phrase de blockbuster cinématographique à tout-va depuis quelques semaines et elle sied tout aussi bien au Caen Handball. Avant de dire au revoir à la Proligue ce vendredi 3 mai (20 h 30) à Grenoble, les joueurs normands ont salué leur fidèle public une ultime fois à la maison le vendredi 26 avril contre Limoges. Et s'ils espéraient une conclusion heureuse, les suiveurs des Vikings n'auront pas été exaucés avec un énième revers (23-30), le 21e de la saison en 25 matchs. Avant d'annoncer son plan de reconstruction, l'équipe caennaise va d'abord perdre de nombreux éléments de poids. Christopher Corneil partira de même que Sébastien Rossi qui rejoindra Nice. Le puissant arrière Macira Sacko et le gardien Luka Arsenic ne seront eux non plus pas conservés. Maxime Langevin et Jordan Allais, piliers de l'équipe, sont partis pour rester. Parmi ceux encore sous contrat, en revanche, jouer dans une Nationale 1 moins séduisante pourrait clairement donner des envies d'ailleurs.

