Proligue. Le Caen Handball a-t-il le niveau ?

C'est la question que tout le monde redoutait dans les rangs caennais après huit journées de championnat. Caen a-t-il le niveau ? Malheureux perdant du derby normand contre Cherbourg, Caen inquiète véritablement pour sa troisième saison en Proligue. Il n'a encore remporté aucun duel, même face à des adversaires directs.

Un recrutement "raté"

"On perd Grenoble, Nice et Cherbourg, des adversaires directs. Le championnat est encore long mais c'est trop. Cela nous vide. On n'en peut vraiment plus !", s'alarmait le pivot Sébastien Rossi. Alors si les joueurs n'en peuvent plus, qu'en est-il des dirigeants ? "On est beaucoup trop fébriles en défense. On est plus une défense de Nationale 1 que de Proligue. C'est comme le jeu de Lego, si on a des trous entre les briques, ce n'est pas possible. On caresse les adversaires alors qu'on devrait faire mal". Les mots de Thomas Lamora, le président, ne sont qu'une partie de tout ce qu'il a de gros sur la patate. "On a aussi notre part de responsabilité, où le recrutement n'est pas au niveau de ce que l'on attendait. On s'est peut-être trompé". Prochain rendez-vous face à Dijon, samedi 17 novembre.

