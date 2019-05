Elle sauve son amie séquestrée en Belgique en donnant l'alerte à la gendarmerie de l'Eure

C'est une incroyable histoire qui s'est déroulée mardi 23 avril 2019. Ce jour-là, vers 10 heures, une adolescente en vacances chez ses grands-parents dans l'Eure contacte la gendarmerie. Elle explique qu'une de ses amies, âgée de 18 ans, poste des messages sur les réseaux sociaux en indiquant qu'elle est séquestrée en Belgique.

Les gendarmes prennent au sérieux son témoignage, vérifient ses dires et décident de contacter le centre de coopération policière et douanière de Tournai basé en Belgique. Des policiers et douaniers y travaillent conjointement.

Libérée en deux heures

L'information passe de services en services jusqu'aux autorités locales. Une opération est alors montée et en seulement deux heures, la jeune fille est libérée. Elle a été transportée à l'hôpital et "ses jours ne sont pas en danger", indiquent les gendarmes de l'Eure.

Contactée, la police fédérale belge confirme l'information et se félicite de la collaboration entre les différents services français et belges et souligne l'importance des échanges entre les deux pays. Le parquet de Nivelles a été chargé du dossier.

"Le bon réflexe"

Dans leur poste Facebook, les gendarmes de l'Eure n'oublient pas de féliciter la jeune fille à l'origine de l'alerte.