Le-Havre. AVRE 76 aiguille les victimes sur la pointe de Caux

AVRE 76 n'est pas une association nouvelle mais elle reste encore trop méconnue sur une partie de son territoire (juridiction du tribunal du Havre), en l'occurrence à Fécamp et Bolbec (Seine-Maritime).

AVRE 76 est née en 1998 au Havre. Elle emploie en 2019 quatre salariés et fait appel à une vingtaine de bénévoles.

L'association vient en aide aux victimes d'infraction pénales (agression ou violences, agression sexuelle, accident de la circulation, accident collectif, menaces et injures, vol ou racket, escroquerie ou encore non représentation d'enfant).

Écoutez Valérie Voipierre-Lemaitre, la coordinatrice de AVRE 76 :

AVRE 76 Impossible de lire le son.

Écoute et conseils

AVRE 76 peut intervenir à tous les stades de la procédure, avant même la dépose d'une plainte. La première mission de l'association est d'écouter la victime puis de la conseiller. Elle délivre des informations sur la procédure, accompagne la victime dans les démarches et oriente si besoin vers des professionnels (avocats, huissiers, services sociaux…).

Le Havre, Fécamp et Bolbec

AVRE 76 assure huit permanences pour le ressort du Tribunal de grande instance du Havre. Il est possible de prendre rendez-vous, au Havre, dans les bureaux de l'association rue Maréchal Joffre, au bureau d'aide aux victimes dans le tribunal, à la maison de justice et du droit de Caucriauville, au commissariat central, au Parvis et à la maison municipale Bois au Coq. AVRE 76 assure également des permanences en dehors du Havre : au Point d'accès au droit de Bolbec (rue Victor Deschamps) et à la Maison de justice et du droit de Fécamp (rue des Galeries).

AVRE 76 (Havre, Bolbec et Fécamp) – Aide aux victimes par la réparation et l'entraide – Rendez-vous (gratuit et confidentiel) : 02 35 21 76 76.

