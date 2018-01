Séquestration à Bolbec : huit jeunes présentés devant la justice pour actes de barbarie

Le 11 janvier 2018 à 14:08 Par : Gilles Anthoine

Pendant un mois, entre le 27 novembre et le 28 décembre 2017, un jeune de 19 ans a été séquestré chez lui à Bolbec (Seine-Maritime). D'autres jeunes lui ont fait subir de nombreuses violences. Ils sont huit à être présentés devant la justice jeudi 11 janvier 2018 pour séquestration et actes de torture et de barbarie.