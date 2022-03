Bolbec. Séquestration à Bolbec : huit jeunes mis en examen

Entre novembre et décembre 2017, un jeune homme de 19 ans a vécu un véritable calvaire chez lui à Bolbec (Seine-Maritime). Pendant un mois, il a subi les violences de jeunes individus (des mineurs et de jeunes majeurs).

• Lire aussi : Séquestration à Bolbec : huit jeunes présentés devant la justice pour actes de barbarie



Jeudi 11 janvier 2018, huit jeunes dont six mineurs ont été mis en examen pour séquestration avec torture et acte de barbarie (des coups, des violences avec des câbles électriques et des brûlures avec un couteau chauffé). Deux d'entre eux sont également mis en examen pour tentatives de viol (des demandes de fellations). Les agresseurs sont également poursuivis pour avoir échangé des photos et des vidéos de ces violences ainsi que pour vol et dégradation.

Détention provisoire

Cinq des huit jeunes mis en examen ont été placés en détention provisoire (deux majeurs et trois mineurs). Les trois autres mineurs sont placés sous contrôle judiciaire en centre éducatif fermé. Les agresseurs présumés sont âgés de 15 à 18 ans.

