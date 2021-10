Le-Havre. Seine-Maritime : une mère et sa fille arrêtées pour des vols de cartes bleues en série

La méthode était toujours la même. Une femme de 51 ans et sa fille de 27 ans repéraient leurs victimes, uniquement des personnes âgées, dans les sas des banques, près des distributeurs automatiques de billets. L'une détournait leur attention pendant que l'autre subtilisait la carte bleue. Elles demandaient également aux victimes de retaper leur code pour le subtiliser. Les cartes bleues étaient ensuite utilisées pour des achats et des retraits, le temps que les personnes détroussées fassent opposition. Le montant exact des sommes détournées n'a pas été clairement établi.

13 plaintes au Havre, à Fécamp, Bolbec et Goderville

Le duo a sévi pendant plusieurs mois, entre le 25 juillet et le 30 octobre 2016, principalement au Havre où huit plaintes ont été déposées, mais aussi à Goderville, Fécamp et Bolbec (Seine-Maritime). C'est l'exploitation des images de la vidéosurveillance qui a permis aux enquêteurs de la brigade de la délinquance astucieuse d'identifier les deux voleuses, déjà connues des services de police. Leur interpellation s'est produite tout de même plus d'un an après les premiers faits, les 16 et 17 août 2017. En garde-à-vue, la fille a reconnu l'intégralité des faits qui leur sont reprochés. Sa mère, en revanche, nie en bloc. Toutes deux comparaîtront devant le tribunal correctionnel du Havre le 6 juin 2018.

