Le-Havre. Le Havre : le couple avoue vols et incendies

Les faits d'un couple diabolique ont été mis à jour au Havre (Seine-Maritime).

Mercredi 17 avril à 21 h 35, la police est appelée pour intervenir rue Einstein. Une femme dit avoir mis en fuite une jeune fille présente dans son jardin. À l'arrivée de la police, l'adolescente n'est plus là mais les forces de l'ordre repèrent un individu (26 ans) sur le trottoir, avec un écran plat dans les bras. Ils l'interrogent. L'individu fini par laisser tomber la télé et prendre la fuite. Les policiers n'arrivent pas à l'arrêter mais dans sa fuite le malfrat perd son portefeuille.

Ils squattaient la maison depuis deux jours

La télé venait d'être volée dans une maison voisine que les propriétaires n'habitent plus. Lors de l'examen de la demeure, une jeune fille (15 ans) se présente accompagnée par sa mère. Elle avoue avoir squatté la maison pendant deux jours et avoir volé une montre homme, un bracelet femme et une bague. Elle remet les bijoux aux policiers. L'homme (son petit ami) est arrêté le lendemain, jeudi 18 avril 2019, à Fécamp (il avait trouvé refuge chez de la famille).

Squats, vols, incendies

En garde à vue, le couple reconnaît une série impressionnante d'actes malveillants : deux squats avec vols, un incendie d'habitation et quatre incendies de véhicules le 15 avril dans la nuit, trois vols dans des voitures entre le 26 et le 27 mars et quatre autres incendies de véhicules le 29 mars dans la nuit.

L'adolescente n'était pas connue des services de police alors que le jeune homme a un passé de délinquant. Ils ont été présentés à la justice. Une expertise psychologique devrait être demandée.

