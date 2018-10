Le Havre : ils tentent de voler une Twizy

C'est une patrouille de police qui a été intriguée dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 octobre 2018, rue Albert-Samain au Havre (Seine-Maritime), de la présence d'un fourgon blanc avec la porte arrière droite ouverte et ses plaques d'immatriculation cachée par des plaques aimantées noires. Les policiers repèrent également dans un carrefour proche, une Renault Twizy et deux individus à ses côtés.

Course-poursuite

Au moment de vouloir contrôler le conducteur du fourgon, dont le visage est dissimulé, ce dernier prend la fuite. En roulant, il perd ses plaques aimantées. La police a du coup pu relever l'immatriculation du véhicule. Le conducteur finira par s'embourber dans les pelouses de la Cité Jules Bourgogne mais ce dernier arrivera à prendre la fuite à pied. La BAC s'intéresse de plus près à la Renault Twizy. Le véhicule a été volé dans un centre de formation du Havre. Le fourgon abandonné est mis sous surveillance et deux jeunes ne tardent pas à venir sur les lieux.

Deux jeunes interpellés

Deux jeunes de 18 et 19 ans qui sont reconnus comme ceux aperçu près de la Twizy. Sur l'un d'eux, un tournevis, des gants et une lampe torche ont été retrouvés. Les deux individus sont placés en garde à vue. Ils nient les faits mais la vidéosurveillance contredit leur version. De plus, l'un d'eux est le propriétaire du fourgon abandonné mais a priori pas le conducteur. Les vidéos ont permis de révéler qu'en tout ce sont quatre individus qui ont tenté de voler le véhicule électrique. L'enquête se poursuit.