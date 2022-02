Rouen. A Rouen, le premier hostel de Normandie vient d'ouvrir ses portes

Inspiré d'un concept né en Europe du Nord, l'Hostel Share & Cheers de Rouen offre un lieu hybride destiné aux touristes cherchant un hébergement à petit budget et aux jeunes rouennais en quête d'un endroit singulier pour sortir boire un verre.

Aurélie Bouilland, la gérante de l'établissement explique que l'hostel propose avant tout une expérience de proximité à ses hôtes et non de promiscuité. Ainsi, les dortoirs ne comportent au maximum que six couchages.

Aurélie Bouilland au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Avec une cible plutôt jeune, Share & Cheers parie sur l'échange et la rencontre. Ainsi, les personnes hébergées peuvent très bien passer la soirée au bar de l'hostel et ainsi rencontrer des habitants de la ville. C'est une toute nouvelle approche du tourisme qui se met alors en place. Cette forme d'hébergement est également idéale pour les groupes scolaires comme l'explique la responsable des lieux.

À l'intérieur, toutes les commodités d'un hôte traditionnel sont proposées : Wifi, salle de bains, sèche-cheveux, draps propres... La seule consigne : Ce sont les voyageurs qui font leur lit !

Le plus de l'endroit, son rooftop de 140m2 accessible pour tous les clients de la partie hôtel ou bar.

Pratique :

Hostel Share and Cheers

28 Quai Gaston Boulet

76000 ROUEN