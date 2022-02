Décalés. Nouveau spectacle musical pour Les fouteurs de joie près de Rouen

Après Le Bal des souffleurs en 2005 puis La Belle vie en 2012, les Fouteurs de joie, un groupe déjanté qui marie virtuosité et fantaisie, nous donne rendez-vous avec un nouvel opus tout aussi réjouissant : Des Étoiles et des idiots. Nicolas Ducron, l'un des cinq membres de ce collectif hors-norme, nous donne la couleur :

Comment est née cette troupe ?

"Nous sommes originaires de la région parisienne. Il y a 20 ans, à l'occasion d'une tournée théâtrale dans le sud de la France, Laurent Madiot, Tom Poisson et moi-même nous sommes rencontrés : c'est ainsi que se formait le noyau dur des Fouteurs de joie. Nous étions alors engagés sur un projet itinérant : une tournée à l'ancienne avec chevaux et roulottes de place en place. Nous étions tous les trois comédiens et musiciens à la fois et pendant des années, les Fouteurs de joie c'était bien plus un groupe d'ami qu'un projet professionnel. On jouait pour le plaisir, dans des lieux populaires et dans un esprit de pure convivialité."

Quel est l'esprit des Fouteurs de joie ?

"Dès le début nous avons voulu créer ensemble dans un esprit festif avec le désir de partager de la bonne humeur et sans se prendre au sérieux. Nous sommes petit à petit passés de la rue aux théâtres et en 2009 notre premier spectacle est officiellement né en Avignon. Dès lors notre répertoire a commencé à s'étoffer et à s'enrichir. Pendant des années, ce groupe musical c'était surtout notre moment de récréation et bien sûr nous avons conservé l'esprit de ces débuts : c'est ce qui plaît autant à notre public."

Comment s'annonce le spectacle Des Étoiles et des idiots ?

"Il ne s'agit pas d'un concert mais d'un spectacle à part entière. Nous travaillons à l'ancienne avec peu de micros et des micros statiques : on privilégie l'acoustique. Ce qui nous importe c'est de mettre en valeur le texte et de créer une complicité réelle avec le public ainsi qu'une grande promiscuité. Nous avons tous des parcours croisés entre musique et théâtre, l'un de nous est même très doué en danse. Ce spectacle est complet car il marie toutes les disciplines : c'est un moment de joie !"

Quels sont les thèmes abordés ?

"On aborde des thèmes parfois graves : l'écologie, la vieillesse et l'exclusion. Chaque chanson a son univers particulier, donc on use de styles musicaux très différents de la country au bal musette ou à la musique world. Il n'y a pas une seule ligne musicale mais la musique est au service du texte. Nous tenons à traiter avec humour les thèmes abordés, et à faire émerger de beaux sentiments. Il y a évidemment un côté clownesque dans notre démarche et un décalage constant entre l'apparente légèreté, le jeu virtuose, nos réflexions intellos, une vision poétique et un goût pour les bons textes et les arrangements qui sonnent."

Vendredi 26 avril 2019 à 20h30 au Sillon à Petit-Couronne. 6 à 12€. Tél. 02 35 69 12 13

