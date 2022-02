Caen. Pâques : 38 adultes candidats au baptême dans le Calvados

Samedi 20 avril, ils seront 38 adultes, dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, à recevoir le sacrement du baptême lors de la veillée pascale. La fin d'un processus de deux ans de préparation, pour ces candidats au catéchuménat, qui poussent la porte de l'Église pour différentes raisons.

Parrainage, deuil...

Pour certain, il s'agit d'être baptisé avant de devenir à leur tour parrain. D'autres se sont déjà intéressés à d'autres cultures. Il y a aussi ceux "qui viennent à la suite d'un deuil, avec parfois des histoires lourdes à porter" indique Marie-Cécile Brossaud, accompagnatrice depuis une dizaine d'années et responsable diocésaine du service de catéchuménat.

Si les néo-catholiques qu'elle rencontre sont "tous uniques", ils ont souvent pour point commun d'être "épuisés par cette société qui ne répond à un désir d'absolu", constate-t-elle. Plus qu'une pause spirituelle, le baptême est pour eux "une nouvelle vie", qui offre "beaucoup d'apaisement".

"C'est un enrichissement"

De plus en plus de candidats sont totalement dépourvus de connaissances chrétiennes, à leur arrivée. Tous les quinze jours, pendant une à deux heures, Marie-Cécile Brossaud et sa binôme s'attachent à leur parler du Christ, de l'église. Un accompagnement qui forge sa propre foi : "c'est un enrichissement. Même si leur vécu est douloureux, s'ils ont des questions perturbantes... Le chemin que l'on parcourt avec eux en deux ans est extraordinaire" poursuit l'accompagnatrice qui, comme l'évêque, voit en ces jeunes catholiques l'espérance de l'Église.

Samedi, lors de la cérémonie, les futurs baptisés seront émus, "certains tremblent même". A la communauté de savoir les entourer, surtout pour ceux dont la famille n'est pas là. "Quand vous êtes seul, c'est compliqué, souligne Marie-Cécile Brossaud, quand on a un conjoint, des enfants, ou des parents qui ne s'intéressent pas, on a tendance à décrocher".

A LIRE AUSSI.

Pendant la nuit de Pâques, 75 adultes seront baptisés dans le diocèse de Rouen

Le pape en Suède pour consolider la réconciliation avec les protestants

Le pape en Suède pour consolider la réconciliation avec les protestants

Le pape en Suède pour consolider la réconciliation avec les protestants