Franqueville-Saint-Pierre. Près de Rouen, Alain Maret est un passionné de voitures de course

Les voitures de course, Alain Maret, qui habite Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), est tombé dedans dès le plus jeune âge lorsqu'il découvre Michel Vaillant, le héros de bande dessinée. "Je me suis déplacé sur différentes courses, notamment au circuit des Essarts mais aussi au Mans", se souvient Alain Maret.

Une passion à l'adolescence

À l'adolescence, il monte alors plusieurs maquettes de voitures, "je préférai les faire moi-même, de faire appel au travail manuel". Le passionné poursuit dans cette voie-là puisqu'il devient staffeur-stucateur, c'est-à-dire qu'il réalise différents éléments de décoration en utilisant notamment le staff, un mélange de plâtre et de fibres.

Il décroche ainsi le titre de Meilleur ouvrier de France en 2000 et, c'est avec cette technique, qu'il donne vie aujourd'hui à des modèles réduits de voitures de course. "Je pars d'un bloc de plâtre et, à partir d'un dessin, je taille dedans", détaille Alain Maret. Sa difficulté : réussir à se documenter sur les voitures de course, pour connaître les différentes pièces du véhicule.

Une voiture en cours de conception dans l'atelier d'Alain Maret. - Amaury Tremblay

Centaine d'heures de travail

Car les détails de la voiture ne sont pas oubliés : sous le capot, le moteur est là, semblable à la version originale. "Les détails sont ce qu'il y a de plus intéressants, ajoute Alain Maret. J'y passe un certain temps, sûrement entre 500 et 700 heures pour réaliser une voiture."

Différents modèles de voitures conçues par Alain Maret à son domicile. - Amaury Tremblay

Il s'attache notamment à réaliser des Matra, "une marque historique qui avait racheté René Bonnet et qui a créé des voitures de course allant jusqu'à gagner les 24h du Mans et un grand prix de Formule 1", se remémore Alain Maret, en présentant un de ses modèles, la Matra 650 qui a couru sur le circuit sarthois.

