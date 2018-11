À Cherbourg, les bornes d'arcades des années 90 reprennent vie

La musique, les sons, les lumières… Pénétrer chez Génération Arcade, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), peut s'assimiler à un bon dans le passé. Sauf qu'ici, toutes les bornes de jeux vidéo sont neuves, mises au point par le maître des lieux, Ludovic Jourdan, sur le modèle des machines des années 80-90. Cet habitant du Mesnil au Val vient d'ouvrir sa boutique de vente et location de bornes d'arcade, à la faveur d'une reconversion professionnelle.

Le bon vieux temps des bornes d'arcade

"J'ai eu la chance de connaître Happydays, dans les rues piétonnes, et la grande salle de jeux de la rue de la paix… Avec des jeux vidéo partout, des flippers… On passait nos après-midi à dépenser des pièces de 1 franc là-dedans. J'avais 14 ans" se remémore ce passionné.

Maçon de profession, Ludovic Jourdan est éloigné de son métier en raison d'une maladie professionnelle. Il y a deux ans, il commence à bricoler des bornes d'arcades, puis se lance en auto-entrepreneur. "J'ai grillé quelques fusibles au début" sourit-il. Aujourd'hui, il lui faut environ quinze jours pour assembler une machine.

1300 jeux par machine

"Je pars de panneaux de bois que je reçois pré-fabriqués, j'assemble des autocollants dessus - on peut choisir 25 thèmes différents (Zelda, Star Wars, Pac Man, etc). On peut choisir les finitions des boutons, de l'encadrement… Et j'installe l'électronique à l'intérieur" précise Ludovic Jourdan, qui ouvre pour le moment sa boutique à mi-temps, en parallèle d'un emploi d'agent municipal.

Les machines sont équipées d'écrans modernes, et contiennent chacune 1000 à 1300 jeux, notamment les classiques comme Pac Man, Street Fighter, Metal Slug, Galaxian, Arcanoïd, etc. Elles peuvent être louées, pour des mariages ou des anniversaires par exemple, ou achetées (de 1490 à 1690 euros selon le modèle).

Génération Arcade, 66 rue au Blé à Cherbourg. Ouvert le mercredi de 14 heures à 19 heures et du jeudi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.