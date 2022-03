Rouen. Armada : le Belem sera de la partie

L'un des voiliers les plus connus de France ne pouvait pas manquer l'événement marin de l'année 2019. Le jeudi 8 novembre 2018, les organisateurs de l'Armada de la liberté ont officialisé la venue du Belem sur les quais de Rouen (Seine-Maritime). Du jeudi 6 au dimanche 16 juin 2019, les millions de visiteurs attendus pour l'occasion pourront admirer le fameux trois-mâts vieux de 122 ans.

Cinquième participation à l'Armada

Une découverte, pour certains, et des retrouvailles, pour d'autres, car le Belem est un habitué de l'Armada. Il y avait déjà participé en 1994, en 1999, en 2003 et en 2013. À l'exception de la première édition, en 1989, et de celle de 2008, le navire va donc participer à sa cinquième Armada et poursuivre encore un peu son histoire d'amour avec la ville aux cent clochers.

A LIRE AUSSI.

Armada 2019 à Rouen : premiers détails du programme et des animations