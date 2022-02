Rouen. Les retraités toujours mobilisés à Rouen

Les mesures du grand débat national ? Peu de retraités présents dans le cortège osent y croire, jeudi 11 avril 2019 pour une nouvelle mobilisation nationale. "On arrive à un âge où l'on y croit plus", explique Jean-Yves Migaut, retraité des PTT. Lui vient avec sa femme pour "améliorer le sort des enfants", car cela va "encore se dégrader selon lui". Chacun touche 1700 euros d'une pension de retraite qui est gelée depuis plusieurs années maintenant. Avec l'augmentation de la CSG, ils ont perdu 64 euros chaque mois, "et on est pas les plus à plaindre", explique Martine Migaut.

Les syndicats étaient fortement représentés dans le cortège. - Pierre Durand-Gratian

Revendications identiques

Les revendications restent les mêmes depuis la première mobilisation des retraités. Ils militent pour la suppression de la hausse de la CSG, la revalorisation de toutes les pensions, la fin du gel des pensions, le maintien des pensions de réversion et la prise en charge à 100 % de la perte d'autonomie par la sécurité sociale, selon un communiqué commun des neuf syndicats qui appellent au mouvement.

"On se bat, on a pas le choix. Mais je n'espère rien du grand débat qui n'était là que pour coincer le mouvement des gilets jaunes", estime Marie-José Douet, institutrice à la retraite.

Le cortège, parti de l'hôtel de ville, a emprunté la rue Jean-Lecanuet, la rue Jeanne-d'Arc, puis les voies du Teor rue du général Leclerc pour une arrivée à la mi-journée, place Saint-Marc.

