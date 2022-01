Cherbourg. Cherbourg : la salle Chantereyne fermée après des infiltrations d'eau

A Cherbourg-en-Cotentin (Manche), la salle Chantereyne a pris l'eau, dans la nuit de mercredi 3 à jeudi 4 avril 2019. La faute aux fortes pluies qui se sont abattues sur la toiture, qui subit actuellement des travaux d'entretien.

L'eau s'est infiltrée dans les double-plafonds. Couloirs, bureaux, et salles de sports ont été inondées, le bâtiment évacué et l'électricité coupée par mesure de sécurité.

Sécher au plus vite

Depuis jeudi matin, les équipes du chantiers et les techniciens municipaux sont à pied d'œuvre pour que cet incident ne perturbe pas les activités prévues ce weekend : un repas dansant samedi et un loto, dimanche. Ils installeront vendredi une dizaine d'appareils soufflants pour accélérer le séchage du bâtiment et plus particulièrement celui des réseaux électriques touchés.

Par chance, les joueurs de handball de la JS Cherbourg, qui s'entraînent et jouent dans ce complexe, sont en déplacement à Strasbourg vendredi 5 avril.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Face au réchauffement climatique, une région de Sibérie se bat pour garder son permafrost

Japon: la situation à la centrale de Fukushima 7 ans après le tsunami

Afghanistan: l'eau commence à manquer à Kaboul