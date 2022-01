Bolbec. Harcèlement chez les pompiers de Bolbec : le prévenu fait appel

L'homme condamné en première instance pour harcèlement moral chez les pompiers de Bolbec (Seine-Maritime) a fait appel de la décision jeudi 4 avril 2019. Cet ancien chef de centre a été jugé une première fois le 25 mars et avait écopé de six mois de prison avec sursis. Il avait été condamné pour deux des trois plaintes de pompiers pour harcèlement moral. Les faits remontent au début des années 2000 et au suicide d'un pompier volontaire à la caserne de Bolbec.