Caen. Carnaval étudiant de Caen : derniers préparatifs avant l'heure de fête !

C'est la dernière ligne droite ! Il y a ceux qui s'y prennent à l'avance et qui réfléchissent déjà à leur costume depuis la connaissance de la date du carnaval de Caen (Calvados). Et puis il y a les derniers motivés et les quelques retardataires, qui chaque année, se ruent vers les boutiques de déguisements pour trouver LE détail qui fera la différence. Mais avant les carnavaliers, c'est aussi toute une organisation qui fait les gros bras pour assurer une belle fête le jeudi 4 avril 2019.

Chars : dernier coup de pinceau !

Les premières pièces des neufs chars ont été montées il y a trois semaines environ. Armatures en bois ou en aluminium dur, les structures mesurent de 3 à 6 mètres pour un poids de parfois plus d'une tonne ! Nintendo, super-héros, saloon, drakkars, débarquement en Normandie… les différentes corporations d'étudiants n'ont pas manqué d'imagination.

• Lire aussi : Les cinq choses à savoir avant la fête



C'est désormais l'heure des derniers détails, qui auront toute leur importance lors du défilé : règles sécuritaires et derniers coups de pinceau pour faire le maximum de bruit dans le cortège. Guillaume Gucciardi, responsable de char depuis quatre ans explique : "C'est un branle-bas de combat. Les derniers jours, les étudiants bossent de jour comme de nuit pour que le char soit prêt".

L'heure du rush en boutique

De l'autre côté de la scène, ce sont aussi les boutiques de déguisement qui sont sur les chapeaux de roue pour préparer l'un des plus grands carnaval étudiants d'Europe. Au centre ville de Caen, proche du départ du cortège, c'est le magasin Cotilux qui en profite. Thierry Mouchel, gérant et installé depuis dix ans rue de Geôle ne néglige jamais cette journée, si particulière :

"On a un gros boom d'étudiants les deux derniers jours" Impossible de lire le son.

Départ modifié pour cette 22ème édition avec un départ place Saint-Martin, les milliers d'étudiants se rassembleront demain jeudi 4 avril à partir de 14 heures. Le départ du défilé est prévu à 15 heures.

A LIRE AUSSI.

A Rio, un carnaval de rue très populaire mais sans le sou

Le carnaval de Rio bat son plein, place aux écoles de samba

Carnaval de Rio: les écoles de samba ont commencé à défiler

Au Carnaval de Rio, féérie et extravagance sur le sambodrome

Brésil: Rio fête le carnaval pour oublier la crise