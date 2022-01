Caen. Carnaval étudiant de Caen 2019 : quel est le programme ?

Il est devenu l'un des événements tant attendu par les étudiants chaque année à Caen (Calvados). Le carnaval étudiant de Caen, plus grand de France et peut-être d'Europe qui tend vers les 50 000€ de budget se prépare pour sa 22ème édition consécutive, qui aura lieu le jeudi 4 avril 2019. Pour la ville, c'est un moteur fort du dynamisme étudiant. "Une personne sur quatre est étudiant à Caen. Le carnaval participe grandement au rayonnement de la ville. C'est un jour de fête à double-enjeu : servir la vie étudiante et faire en sorte que la vie des riverains soit la moins impactée possible", explique Aristide Olivier, maire-adjoint en charge des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante.

Un record de 10 chars

La nouveauté cette année, en raison des travaux du tramway qui impacte l'habituel défilé, c'est le départ à la place Saint-Martin, à 15 heures. Les années passées, le départ avait traditionnellement lieu devant le Phénix de l'Université au Campus 1. Cela contraint donc à raccourcir le cortège, qui sera paradoxalement doté de dix chars pour la première fois (il y en avait 7 en 2018) et qui passera toujours devant l'hôtel de ville, le lycée Malherbe, la prairie pour une fin au parc des expositions.

Sept heures de concert au parc des expositions

Au point d'orgue du défilé, les carnavaliers seront servis. Plus de sept heures de concert électro sont prévues et commenceront vers 16 heures environ avec une mise en bouche de quatre artistes normands : Noroy, Thad, Dj Wan et Martin Carter. À partir de 19 heures, quatre autres DJ prendront la main. Morgan Nagoya, Oriska, élue meilleure DJ femme en 2013 et 2014, The Prince Karma et Gaullin.

Porté par dix bénévoles sur six mois de travail, l'association organisatrice dirigée par Nathan Courbet fait de la sécurité une priorité. "On apporte une vigilance accrue de sécurité autour des chars. On continue à distribuer de l'eau pendant le concert au parc expo. On fait aussi de la prévention sur l'alcool, le sexe et les risques auditifs", explique le maître d'œuvre de cet événement qui avait atteint un record de 30 000 étudiants en 2015.

Pour assurer le service à la personne, l'organisation prévoit quatre tentes de secours : à l'Université, au vieux Saint-Sauveur, au Stade Hélitas (dans la salle Rufa) et au parc des expositions. Concernant les déguisements, les armes factices et costumes de forces de sécurité sont interdits.

L'association est encore à la recherche de bénévoles. Au 18 mars 2019, elle compte 70 bénévoles. Elle compte atteindre la centaine. Inscriptions sur : http://carnavalcaen.fr/.

