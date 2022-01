Rouen. Gilets jaunes, Acte XXI : manifestation interdite dans le centre de Rouen

La décision était attendue. Elle a été prise dans l'après-midi du mercredi 3 avril 2019. La préfecture de Seine-Maritime a de nouveau interdit toute manifestation dans le centre-ville de Rouen pour samedi 6 avril 2019, acte XXI des Gilets jaunes.

Le périmètre interdit est le même que celui de deux précédents arrêtés. Il est délimité par la rue Jean-Lecanuet au nord, la rue de Fontenelle à l'ouest, la rue Racine, du général Giraud et du général Leclerc au sud et la rue de la République à l'est.

Les sanctions encourues si le périmètre est violé sont de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende pour les organisateurs, et une contravention de quatrième classe, soit 135 euros, pour les participants.

La préfecture rappelle par ailleurs des règles de précaution et conseille de "remiser poubelles - même vides - pancartes, encombrants, vélos et matériaux susceptibles d'être endommagés ou utilisés à des fins d'agression ou de destruction. Les commerçants sont invités à être en capacité de ranger rapidement les terrasses en cas de danger avéré."

Une forte mobilisation à Rouen pour l'acte XXI ?

Deux arrêtés ont encore été pris pour une durée du vendredi 5 avril à 18h au dimanche 7 avril au soir pour interdire la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice dits de divertissement et la vente et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

Pour les actes XIX et XX, la préfecture s'était félicitée de l'efficacité de cet arrêté qui a été globalement respecté et a permis de préserver le centre-ville commerçant.

Cette nouvelle interdiction intervient alors que Rouen semble se dessiner comme la ville de l'appel régional à manifester, samedi 6 avril 2019, comme Caen l'a été une semaine plus tôt. Certains groupes parlent même d'un appel national à manifester à Rouen bien que d'autres villes aient aussi été désignées comme tel.

