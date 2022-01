Rouen. Gilets jaunes : la préfecture interdit les manifestations dans le centre de Rouen

L'arrêté a été publié à la dernière minute sur le site de la préfecture.

Vendredi 22 mars 2019 dans la matinée, seule les interdictions de se rassembler sur le rond-point des Vaches de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) avaient été renouvelées par la préfète, Fabienne Buccio.

En début d'après-midi, un nouvel arrêté a été publié pour interdire les manifestations sur la voie publique dans le centre-ville de Rouen, samedi 23 mars 2019 de 10h à 22h.

"La limite Nord est délimitée par la rue Jean Lecanuet, de la place de l'hôtel de ville jusque la rue de Fontenelle qui marque la limite Ouest du périmètre. La rue Racine, la rue du général Giraud et la rue du général Leclerc sont la limite Sud du périmètre, jusque la rue de la République marquant la limite Est du périmètre", précise l'arrêté.

Des infractions graves

En cas de non respect de cet arrêté, les organisateurs de la manifestation risquent six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende et les participants une contravention de quatrième classe, soit 135 euros.

Pour justifier cet arrêté, la préfète met en avant notamment le fait que les manifestations n'ont jamais été déclarées et que "des infractions graves ont été commises, qu'il s'agisse de violences et voies de fait à l'encontre des forces de l'ordre [...], de dégradations significatives de biens publics et privés".

La préfète évoque également l'agression de l'équipe de journalistes de LCI ou encore "la volonté de prendre à partie les forces de l'ordre, qui ne peuvent assurer un maintien de l'ordre public optimal malgré le recours à des unités de forces mobiles".

