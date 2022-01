Fécamp. Fécamp : inciter les plus jeunes à prendre un petit-déjeuner

Il est souvent dit que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais dans de nombreuses familles il est sacrifié, souvent par faute de temps.

À Fécamp (Seine-Maritime), la municipalité a mis en place il y a maintenant quatre ans, l'opération P'tit Déj. Un matin avant la classe, il s'agit de prendre un petit-déjeuner avec les parents, dans l'enceinte de l'établissement. Une opération qui vise à sensibilisation sur l'importance du petit-déjeuner (éviter le coup de mou de 10 heures) et aux bons produits (laitages, pain, confiture et céréales).

Les élèves de maternelle et du primaire

À Fécamp, l'opération P'tit Déj concerne l'ensemble des écoles maternelles et primaires du public (cinq écoles maternelles et cinq écoles primaires). Cela représente 1 327 enfants. Ils ont tous la possibilité de profiter une fois de l'opération entre le 19 mars et le 6 juin 2019. Une opération sur la base du volontariat. En moyenne la moitié des enfants (et leurs parents) y participent.

