Grève à Rouen : les écoles et les cantines impactées

Les parents vont devoir prendre leurs précautions et s'organiser en conséquence. Le vendredi 25 janvier 2019, un préavis de grève a été annoncé au niveau national et il devrait être assez suivi dans les écoles de Rouen (Seine-Maritime). Comme souvent dans ce genre de cas, ce sont les services de cantines, de garderie ou encore d'aide aux devoirs qui seront les plus touchés. Pour exemple, le service du midi ne sera assuré normalement que dans sept des 54 écoles de la ville.

Pour les autres, certaines écoles accueilleront tout de même les enfants le midi, mais le repas ne sera pas préparé. Il est donc demandé aux parents de prévoir un pique-nique pour les élèves des écoles suivantes :

• Marguerite-Messier (maternelle)

• Ronsard (maternelle)

• Sapins (maternelle)

• Thomas-Corneille (maternelle)

• Charles-Nicolle (élémentaire)

• Clément-Marot (élémentaire)

• François-Villon (élémentaire)

• Jean-Mulot (élémentaire)

• Jules-Ferry (élémentaire)

• Marthe-Corneille (élémentaire)



Dans d'autres écoles, les enfants ne pourront pas du tout être pris en charge le temps de la pause du midi. En cause ? Le taux légal d'encadrement qui ne pourra pas être garanti, faute de personnel en nombre suffisant. Les parents devront donc trouver une solution pour faire garder leurs enfants dans ces écoles :

• Achille-Lefort (maternelle)

• Anatole-France (maternelle)

• Brière (maternelle)

• Catherine-Graindor (maternelle)

• Charles-Nicolle (maternelle)

• Claude-Debussy (maternelle)

• Clément-Marot (maternelle)

• Guillaume-Lion (maternelle)

• Honoré-de-Balzac (maternelle)

• Jean-de-la-Fontaine (maternelle)

• Jeanne-Hachette (maternelle)

• Jean-Philippe Rameau (maternelle)

• Louis-Pasteur (maternelle)

• Marcel-Cartier (maternelle)

• Pape-Carpentier (maternelle)

• Maurice-Nibelle (maternelle)

• Pauline-Kergomard (maternelle)

• Pépinières Saint-Julien (maternelle)

• Cavelier-de-la-Salle (maternelle)

• Rosa-Parks (maternelle)

• Anatole-France (élémentaire)

• Benjamin-Franklin (élémentaire)

• Claude-Debussy (élémentaire)

• Honoré-de-Balzac (élémentaire)

• Jean-de-la-Fontaine (élémentaire)

• Jean-Philippe-Rameau (élémentaire)

• Laurent-de-Bimorel (élémentaire)

• Legouy (élémentaire)

• Louis-Pasteur (élémentaire)

• Pouchet (élémentaire)

• Marie-Duboccage (élémentaire)

• Marie-Houdemare (élémentaire)

• Pépinières Saint-Julien (élémentaire)

• Cavelier-de-la-Salle (élémentaire)

• Rosa-Parks (élémentaire)

• Sapins (élémentaire)



Pour ce qui est du service de garderie, là aussi des perturbations sont à prévoir. Les enfants ne pourront pas être accueillis le matin avant l'heure de l'école dans les établissements suivants :

• Anatole-France (maternelle)

• Brière (maternelle)

• Catherine-Graindor (maternelle)

• Charles-Nicolle (maternelle)

• Clément-Marot (maternelle)

• Jean-de-la-Fontaine (maternelle)

• Jean-Philippe-Rameau (maternelle)

• Pauline-Kergomard (maternelle)

• Sapins (maternelle)

• Thomas-Corneille (maternelle)

• Anatole-France (élémentaire)

• Benjamin-Franklin (élémentaire)

• Charles-Nicolle (élémentaire)



Clément-Marot (élémentaire)

• Honoré-de-Balzac (élémentaire)

• Jean-de-la-Fontaine (élémentaire)

• Jean-Philippe-Rameau (élémentaire)

• Legouy (élémentaire)

• Louis-Pasteur (élémentaire)

• Pouchet (élémentaire)

• Marie-Duboccage (élémentaire)

• Marthe-Corneille (élémentaire)

• Pépinières-Saint-Julien (élémentaire)

• Rosa-Parks (élémentaire)

• Sapins (élémentaire)



Certains établissements n'accueilleront pas non plus les élèves le soir pour la garderie et l'aide aux devoirs :

• Achille-Lefort (maternelle)

• Anatole-France (maternelle)

• Brière (maternelle)

• Camille-Claudel (maternelle)

• Catherine-Graindor (maternelle)

• Charles-Nicolle (maternelle)

• Claude-Debussy (maternelle)

• Clément-Marot (maternelle)

• Honoré-de-Balzac (maternelle)

• Jean-de-la-Fontaine (maternelle)

• Jeanne-Hachette (maternelle)

• Jean-Philippe-Rameau (maternelle)

• Louis-Pasteur (maternelle)

• Marcel-Cartier (maternelle)

• Pape-Carpentier (maternelle)

• Maurice-Nibelle (maternelle)

• Pauline-Kergomard (maternelle)

• Cavelier-de-la-Salle (maternelle)

• Rosa-Parks (maternelle)

• Anatole-France (élémentaire)

• Benjamin-Franklin (élémentaire)

• Claude-Debussy (élémentaire)

• Clément-Marot (élémentaire)

• Honoré-de-Balzac (élémentaire)

• Jean-de-la-Fontaine (élémentaire)

• Laurent-de-Bimorel (maternelle)

• Legouy (élémentaire)

• Louis-Pasteur (maternelle)

• Pouchet (élémentaire)

• Marie-Duboccage (élémentaire)

• Marie-Houdemare (élémentaire)

• Cavelier-de-la-Salle (élémentaire)

• Rosa-Parks (élémentaire)