Sées. Davantage de haies replantées dans l'Orne

Maintien de la biodiversité, mais aussi de paysages bocagers typiques, et utilisation comme bois de chauffage : le département de l'Orne incite à la replantation de haies, dans ses campagnes.

35 kilomètres en 2018

Si pendant des années, les haies ont été arrachées, notamment pour permettre le passage d'engins agricoles plus gros et une agriculture plus intensive, désormais la tendance est inverse : 35 kilomètres de replantations ont par exemple été financés en 2018 dans l'Orne.

Priorité aux opérations groupées

Si l'Union Européenne ne subventionne plus ces replantations, le Conseil départemental de l'Orne a décidé de compenser ce manque à gagner. Pour le faire savoir, il vient d'organiser un séminaire sur le site du lycée agricole de Sées, pour inciter les agriculteurs et leurs groupements, mais aussi les collectivités à replanter ; les aides financières aux " projets groupés " étant les plus intéressantes.

Marion Vécrin responsable du bureau agriculture/espace rural au Conseil départemental et Luc Bertrand chef de projet territorial/expert boisement à la Chambre d'agriculture de Normandie :

Marion Vécrin et Luc Bertrand Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Ferme bio, photovoltaïque, parc éolien : dans l'Orne, une collectivité locale en marche vers l'autonomie alimentaire et énergétique

Parc Naturel Régional Normandie-Maine : 12 kilomètres de haies replantés