Parc Naturel Régional Normandie-Maine : 12 kilomètres de haies replantés

Lors de graves inondations, comme mi-novembre 2018 dans l'Aude, l'arrachage des haies agricoles est souvent mis en cause. Contre-exemple sur le territoire du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, qui est à cheval sur les départements de l'Orne, la Manche, la Sarthe et la Mayenne : suite à une consultation, il vient de recevoir plus de 40 candidatures pour replanter des haies, sur 33 communes.

Objectif dépassé

Ces demandes émanent d'agriculteurs, mais aussi de particuliers, et de communes. L'objectif espéré était de 10 km de plantation… Mais face à la demande (20 kilomètres en tout !), il a fallu arbitrer : ce seront au final 12km, soit plus de 8000 arbres qui vont être plantés durant l'hiver 2018/2019.