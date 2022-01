Caen. Péage 100 % sans barrière : premier test avant un développement en Normandie 

Le but de cette initiative est de gagner en facilité, confort et sécurité. Cette technologie permet en effet aux automobilistes, motards et routiers de ne plus avoir à s'arrêter ni même à se préoccuper du paiement lors de leur passage à ce péage.

Les véhicules n'ont plus s'arrêter mais passent à 50 km/h sous un portique doté de dix caméras, quatre antennes et trois lasers destinés à déterminer leur classe (motos, voitures, fourgons, poids lourds…), lire les plaques d'immatriculation et, le cas échéant, le badge Liber-T ou le Pass Sanef sur le pare-brise. Outre le badge et le pass, il sera également possible de payer, dans un délai de dix jours, en s'identifiant avec sa plaque d'immatriculation sur le site Boulay.Sanef.com.

La SANEF espère déployer cette technologie sur l'A13 entre Paris et Caen en 2021. En Moselle, la mise en place de ce péage a nécessité 15 mois de travaux.