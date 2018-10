Un projet de suppression des barrières de péage entre Caen et Paris

Et si les barrières de péages sur l'autoroute A13, entre Caen (Calvados) et Paris, étaient supprimées ? C'est le souhait de la Sanef, la société des autoroutes du nord et de l'est de la France. L'axe ne deviendrait pas gratuit, loin de là, mais les automobilistes n'auraient plus à s'arrêter aux cinq zones de péages, entre la Normandie et la capitale.

Un système de péages ouvert serait mis en place, avec des équipements de détection de badges ou de plaques d'immatriculation. Le paiement s'effectuerait par facture, ou sur internet, en donnant son numéro de plaque.

Moins de bouchons et de pollution

Le système de péage ouvert existe déjà à l'étranger. C'est Abertis, la maison mère de la Sanef, qui l'a mise en place, à Londres par exemple, sur un pont autoroutier au-dessus de la Tamise. "Ce nouveau système a fait disparaître les bouchons", explique Julien Pontillard, directeur des nouvelles mobilités à la Sanef.

L'A14, qui permet de rejoindre le quartier de la Défense à Paris, depuis l'A13, est également concernée par le projet - Tendance Ouest

L'A13 est, elle aussi, très encombrée au niveau de ses péages, notamment dans le secteur de Mantes-la-Jolie (Yvelines). "C'est pourquoi nous avons choisi de développer le projet sur cette autoroute-là, ajoute Julien Pontillard. Et puis, elle est très peu utilisée par des camions étrangers. Nous n'aurons pas de difficultés de compréhension de ce nouveau système."

Au-delà d'une volonté de réduire les embouteillages, c'est un souhait de limiter la pollution. "À l'approche d'un péage à barrières, on freine, on réaccélère. C'est du carburant consommé en plus", explique directeur des nouvelles mobilités à la Sanef.

Mise en place espérée en 2021

Le mois prochain, le projet de loi d'orientation des mobilités sera présenté en Conseil des ministres. La suppression des barrières de péages sera sur la table du ministère des transports. Si la loi est votée, le dispositif sera mis en œuvre entre Caen et Paris à l'horizon 2021. Pour l'instant, le coût exact d'une telle opération n'est pas communiqué. Nul doute qu'il s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros, au minimum.