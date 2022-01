Rouen. Fêno : le Rouennais Matthieu Farcy suit sa voix

Les traits du visage ne changent pas, mais les voix se succèdent avec une fluidité troublante. Un jeune détendu, un vieillard à la voix rocailleuse, le ton guttural et inquiétant d'un monstre venu d'outre-tombe... Matthieu Farcy les interprète tous les uns derrière les autres, passant de l'un à l'autre aussi rapidement qu'un transformiste change de costume de scène.

"Je peux être celui que je veux"

Sa voix, ce Rouennais de 40 ans en a fait son métier. Ancien ingénieur du son, il est passé de l'autre côté du micro pour doubler des personnages de fiction ou donner vie à des contes via son podcast La voix haute. S'il monte régulièrement sur scène avec différentes compagnies théâtrales, Matthieu Farcy avoue un goût tout particulier pour les enregistrements vocaux : "À la voix, je peux être celui que je veux ! Au physique, je suis un peu enfermé avec mon visage et j'ai une taille, 1,87m, qui ne passe pas inaperçue... Je me sens beaucoup plus créatif avec le son."

Puisque son corps est son outil de travail, il doit l'entretenir. "Il faut une bonne musculature pour la colonne d'air, une bonne assise avec les abdos, le diaphragme, les épaules... Il faut pouvoir tenir la voix, surtout pour les extrêmes", explique le comédien qui évite également les bonbons et les épices pour ménager sa voix et s'assurer une bonne diction.

Dans tout ce qu'il entreprend, Matthieu Farcy recherche constamment à s'amuser, "même quand c'est difficile, sinon je vais avoir plus de mal à transmettre !" Et ses personnages préférés, dans tout ça ? "J'aime surtout les monstres, tout ce qui est dangereux, ce qui va foutre la trouille", assure-t-il en prenant une grosse voix à donner la chair de poule.

Ce talent pour passer des émotions avec sa seule voix, Matthieu Farcy va le présenter au Fêno, le festival de l'excellence normande, du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2019 à Caen (Calvados). "Je vais tenter une expérience : je vais lire une histoire et déclencher tous les effets sonores et les ambiances en direct." Un vrai numéro d'équilibriste qui devrait captiver le public.