Rouen. Un milliers d'étudiants internationaux accueillis à Rouen

C'est la troisième édition du Normandy Welcome day organisée, samedi 16 mars 2019, en partenariat avec les établissements supérieurs normands et la Ville de Rouen (Seine-Maritime). Cette journée permet à un millier d'étudiants de plus de 90 nationalités de découvrir Rouen et sa région, les atouts culturels, gastronomiques et touristiques de la Normandie.

Porter les couleurs

"Nous espérons ainsi, leur a dit François-Xavier Priollaud, vice-président de la Région, chargé de l'Europe et de l'International, vous donner envie, non seulement de revenir approfondir votre connaissance de notre région, mais aussi porter nos couleurs et, lors de votre retour auprès des vôtres, qu'ils sachent combien la Normandie est riche et peut les accueillir !"

Durant la journée, les étudiants ont ensuite pu échanger et montrer leur savoir-faire (danses, chants, cuisine, etc.) avant d'être reçu à la Halle aux toiles pour différentes animations autour de la Normandie puis pour un repas et un concert.

