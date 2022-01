Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Sans briller, Rouen ouvre sa demi-finale par un succès face à Gap

Le match.

Après une dizaine de jours sans match, les Jaunes et Noirs retrouvaient les Playoffs et se mettaient rapidement en évidence en ouvrant le score d'un lancer lointain de Florian Chakiachvili sur la première supériorité numérique de la rencontre 1-0 après six minutes de jeu. Une supériorité numérique efficace puisque c'était au tour du capitaine Mathieu Roy de doubler la marque sur un bon service de Loic Lampérier toujours en supériorité numérique 2-0 après 14 minutes de jeu.

Tout est joué en tiers-temps

Après un premier tiers convaincant, les joueurs de Fabrice Lhenry ne parvenaient pas à tromper la vigilance du portier Cooke impérial devant son filet. Une interruption d'environ 45 minutes suite à un trou dans la glace provoqué par la surfaceuse entre le deuxième et le troisième tiers ne changeait rien et aucune des deux équipes n'inscrira de but après.

Fabrice Lhenry: " je suis déçu du contenu du match parce que après un premier tiers correct, on a du penser que ça allait être facile et Gap est revenu plus fort ils nous ont mis sous pression, on a été très lent dans toutes les exécutions, on était vraiment pas dans le rythme de ses playoffs, la chose positive reste le blanchissage de Pintaric, ça ne sera pas toute la série comme ça, il faudra bien réagir demain (ce soir). l'interruption ce n'est pas l'ideal mais c'est pour les deux équipes pareil, c'est mentalement qu'il faut être prêt à revenir dans ce match. Il faudra plus d'envie pour le match 2."

Mathieu Roy: " ça faisait 10 jours sans match, on a eu un petit relâchement, Gap est une très bonne équipe qui n'abandonnera jamais donc il faudra rester prêt pour le 2è match."

Les Dragons de Rouen disputeront le match 2 ce samedi 16 mars 2019 toujours sur l'Ile Lacroix à partir de 20h.