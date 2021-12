Course poursuite sur le périphérique de Caen

Une course-poursuite à plus de 180km/h samedi matin à Caen. Un jeune homme âgé de 25 ans a pris la fuite lorsqu’il a aperçu un banal contrôle de police à Caen, et pour cause le conducteur originaire de Mantes la Jolie, était ivre !

Une folle course poursuite s’est alors engagée sur le périphérique, avec des pointes jusqu’à 180 km/h ! La traque aura duré une demi-heure. Finalement bloqué puis interpellé, l’homme a été placé en garde à vue.