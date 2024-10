Suisse normande. A Clécy Tubing, des paysages et de la vitesse !

Dévaler les collines normandes en bouée, c'est possible à Clécy Tubing ! Situé au cœur de la Suisse normande, le parc dispose de trois pistes -bleue, rouge et noire- uniques dans le nord-ouest de la France. La piste bleue, d'une longueur de 70 mètres et accessible aux enfants de 90cm et plus, vous permettra de descendre à plusieurs bouées en même temps. La rouge, avec sa pente de 40%, dispose quant à elle d'un tremplin qui vous fera décoller avant de vous faire atterrir sur un airbag. Le tremplin de la piste noire est plus important et vous procurera davantage de sensations. Ces deux pistes sont accessibles aux personnes de 120cm et plus. L'expérience vous permettra également d'admirer le paysage ! Entre 3€ et 40€.