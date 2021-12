Condé-sur-Sarthe. Blocage de Condé-sur-Sarthe : deux détenus saisissent la justice

Depuis l'agression de deux agents pénitentiaires par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), leurs collègues bloquent l'établissement. Si les forces de l'ordre interviennent chaque matin pour permettre de faire pénétrer des vivres et du personnel à l'intérieur, "seule une vingtaine de membres des ERIS (équipes régionales d'intervention et de sécurité) travaillerait à l'intérieur de l'établissement, contre 108 surveillants en poste en temps normal", indique l'Observatoire international des prisons (OIP), selon qui "les conséquences de ce blocage sont dramatiques pour les personnes incarcérées".

Promenades, nourriture, parloirs...

Il indique que les détenus sont privés de promenades ou activités, que les ordures ne sont plus ramassées et évoque un accès aux soins "réduit au minimum". L'OIP évoque également des problèmes d'approvisionnement de nourriture et l'absence de "cantines", qui prive les détenus fumeurs de leurs cigarettes. L'annulation des parloirs, alors que certains proches de prisonniers ont fait des centaines de kilomètres, est également soulignée par l'OIP.

Réponse de la justice aujourd'hui

Pour ces raisons, la justice a examiné mercredi 13 mars 2019 un recours en référé déposé par deux détenus de la prison de Condé-sur-Sarthe qui dénoncent une dégradation de leur conditions de détention. Le tribunal administratif de Caen (Calvados) doit se prononcer en fin de matinée. C'est aussi aujourd'hui que les syndicats de surveillants échangent avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.

S'il se dit "conscient de la gravité de l'agression subie par deux surveillants", l'OIP estime que "la privation de droits et la détérioration des conditions de vie des personnes incarcérées à Condé-sur-Sarthe ne feront qu'aggraver le climat de tension qui règne en détention, affectant tant les personnes détenues que les personnels pénitentiaires".

A LIRE AUSSI.

Quatre prisons encore bloquées dont celle de Condé-sur-Sarthe

Quatre prisons encore bloquées, dont celle de Condé-sur-Sarthe

Caen : en ordre dispersé, les surveillants de prison se mobilisent

Attaque dans l'Orne : blocage au centre de détention de Val-de-Reuil

Condé-sur-Sarthe : quatrième jour de blocage de la prison