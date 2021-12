Rou. Avec le groupe Octantrion, des Vibrations avant l'heure à Rouen

Le groupe Octantrion, originaire du Vexin, est invité à se produire sur la scène du conservatoire de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 15 mars 2019. Le concert, organisé en écho au festival de musiques du monde Vibrations, qui se tiendra cet été, propose un voyage musical autour d'influences nordiques, celtiques et méditerranéennes.

Des instruments ancestraux

Le duo, composé d'Éléonore Billy et de Gaëdic Chambrier joue notamment sur des instruments ancestraux. "J'ai craqué sur ces instruments et ces sonorités, explique Fabio Hernandez, directeur de Lolaï production, en charge du festival Vibrations. Leur art, c'est de prendre toutes les saveurs et de les mélanger. Avec quelques thèmes originaux, ils créent leur musique."

Cette programmation hors festival, sera l'occasion "de toucher les autres publics, dont les scolaires" et de faire patienter les festivaliers jusqu'au 24 août 2019.

Vendredi 15 mars 2019 à 19h30 à l'auditorium du conservatoire. 5€ à 14€. Résa 06 89 49 35 57

