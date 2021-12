Des recruteurs de la Garde Républicaine à cheval à St-Lô

Ce jeudi après midi, le Haras National de St-Lô présentait 16 chevaux d’éleveurs de la région aux recruteurs de la prestigieuse Garde Républicaine. Cette section de la gendarmerie assure des missions de sécurité et de prestige. Elle compte dans ses rangs plus de 3 000 hommes et femmes et des centaines de chevaux qu’il faut renouveler régulièrement. Les animaux ne font qu' un service d’une dizaine d’années sous les couleurs de cette élite .

Les critères de sélections sont draconiens, et la mission de prestige dont tous les cavaliers rêvent, c'est bien sûr le défilé sur 14 juillet sur les Champs-Elysées. Ecoutez, Bernard Gaumain. C'est un ancien cavalier de la Garde Républicaine, il y a passé 35 années de sa vie.