Emploi. Tendance Ouest recrute une secrétaire polyvalente à Saint-Lô

Tendance Ouest recrute une secrétaire polyvalente à plein temps (35h) en CDI, à Saint-Lô (Manche).

Description du poste

Vous travaillez en étroite collaboration avec la direction et les différents services d'un média régional (presse, radio, web, évènementiel).

Vous effectuez des tâches administratives diverses. Vous êtes également chargée de l'accueil physique et téléphonique au siège de Tendance Ouest.

Qualités requises

• Savoir évoluer dans un environnement varié avec plusieurs interlocuteurs et savoir respecter des procédures.

• Excellent relationnel et très bonne élocution.

• Rigueur, discrétion, travail en équipe et gestion des priorités sont des qualités indispensables.

• Parfaite maîtrise du pack Office, Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

• Titulaire au minimum d'un bac + 2 ou équivalent.

• Expérience sur un emploi similaire souhaitable.

Contact

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : Jean-Baptiste BANCAUD - recrutement@tendanceouest.com

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 31 fréquences FM et DAB+ réparties sur les cinq départements normands, elle est la première radio indépendante de Normandie. Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre. Tendance Ouest réalise deux journaux hebdomadaires (Caen et Rouen) et deux journaux mensuels (Le Havre, Orne). Tendance Ouest se déploie également sur le digital (site, application, réseaux sociaux, podcasts…).