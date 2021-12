Rouen. FC Rouen : un album de vignettes à collectionner pour tous les licenciés

Le rituel est exactement le même. Découper la petite pochette, étaler les célèbres vignettes et feuilleter fébrilement les pages en espérant pouvoir en ajouter des nouvelles à sa collection. Depuis des décennies, les fameuses vignettes Panini ont fait le bonheur de nombreux enfants amoureux de ballon rond. C'est sur ce modèle que s'est basée la Fédération des Culs rouges, une association d'amoureux du FC Rouen (Seine-Maritime), pour créer son propre album et fêter les 120 ans du club.

Près de 400 vignettes à collectionner

"C'est de l'inédit, je pense que ça marque le coup. Ça permet à tous les licenciés d'être présents, ça va leur faire plaisir, ça va faire plaisir aux parents et ça fait un beau souvenir pour les 120 ans", explique Clément Foucard, trésorier des Culs rouges et instigateur de l'album disponible depuis le samedi 2 mars 2019. Des petits U6 jusqu'à l'équipe première, ce sont quelque 400 joueurs, entraîneurs et éducateurs qui sont répertoriés dans les 72 pages de ce grand album de famille du FC Rouen.

Forcément, il a fallu un peu de travail pour faire défiler tout ce petit monde devant l'objectif d'un photographe. Une étape nécessaire pour espérer trouver sa propre vignette. "Un peu plus de 400 albums seront offerts aux licenciés du club, après c'est à eux d'aller acheter les pochettes", explique Clément Foucard. Si l'approvisionnement en pochettes, vendues 1€ les huit, ne devrait pas poser de problème, l'album devrait vite se faire plus rare. "On en a environ 200 à vendre au public, donc oui ça devrait vite devenir un objet collector", admet le trésorier.

Tous les joueurs du club ont une vignette à leur effigie. - Aurélien Delavaud

Contre une pièce de 2€, les amoureux du club peuvent se le procurer au centre administratif, situé au stade Diochon, au bar Le Corner ou au stand mis en place par les Culs rouges pendant les matches à domicile de l'équipe première du FCR. Pour faciliter les échanges, notamment en cas de doublon, une page Facebook dédiée devrait très vite voir le jour. Et les éventuels bénéfices, dans tout ça ? "Ils serviront aux jeunes du club, pour acheter du matériel ou pour payer un déplacement dans un tournoi", affirme Clément Foucard.

