Levée de fonds : les supporters du FC Rouen réussissent leur pari

"Ça y est, c'est bon !" C'est ce qu'ont pensé les représentants de la Fédération des culs rouges, le mardi 27 novembre 2018, lorsque la jauge de leur financement participatif a passé la barre fatidique des 25 000€. Une somme que les fans du FC Rouen (Seine-Maritime) voulaient rassembler pour pouvoir rentrer au capital du club, et ainsi siéger au conseil d'administration.

Près de 30 000€ récoltés

"On l'a fait bien avant l'échéance (le 30 novembre, NDLR), donc ça c'est bien", confie, soulagé, Clément Foucard, le trésorier du groupe. Avec près de 300 donateurs, les Culs rouges sont surtout satisfaits d'avoir su fédérer les fans autour de leur projet. Presque plus que d'avoir largement dépassé l'objectif initial. Sur leur cagnotte en ligne, la somme récoltée est de 26 465€ au mercredi 28 novembre 2018. "En fait, on est plus proche des 30 000€, affirme Clément Foucard. Il faut aussi compter tous les gens qui ont donné par chèque et ce que nous avons récolté le week-end dernier lors du match contre QRM."

En comptant les frais de la cagnotte en ligne, les Culs rouges ont besoin de 28 000€. Le surplus pourrait ensuite avoir différentes utilités pour le groupe de supporters. L'achat de matériel pour les animations en tribunes, par exemple. "Mais on peut aussi le mettre de côté si il y a plus tard une possibilité de remettre un billet en cas de hausse de capital", propose le trésorier des Culs rouges. Reste maintenant à l'association à finaliser l'accord avec le FCR et sa présidence, pour officiellement prendre place autour de la table.