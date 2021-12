Caen. Hockey sur glace : Les Drakkars de Caen décrochent les play-offs ! 

Le match.

C'est tout un club qui attendait ça depuis 3 trop longues années, les Drakkars de Caen (Calvados) sont enfin de retour en play-offs de Division 1 ! Les joueurs de Luc Chauvel sont en effet allés composter leur ticket à Dunkerque (Nord), 1-3 ce samedi 2 mars 2019. Dans cette "finale" contre un concurrent direct pour la qualification, dans une ambiance exceptionnelle en plein carnaval, les Caennais ont beaucoup souffert pendant les deux premiers tiers et ne donnaient pas l'impression d'une équipe allant chercher sa qualification. À l'image de sa saison, c'est dans la difficulté que cette équipe montre son meilleur visage. Ainsi Eric Aurard a sonné la révolte d'entrée avant qu'Emmanuel Alvarez n'inscrive le but de la qualification 7 minutes plus tard. Le dernier but de Pierre-Antoine Devin, à 10 secondes de la fin alors que Dunkerque jouait sans gardien a offert la libération au Normands un peu plus tôt. Et fêter en même temps un but, une victoire et une qualification en play-offs c'est quand même le pied non ?

La réaction.

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "On est super contents, la physionomie du match est folle, pleine de pression, mais j'étais confiant à l'entame du dernier tiers car on était plus frais physiquement. Je suis très fier de ce groupe qui a su aller chercher sa qualification sans attendre les résultats des autres, ça récompense une saison aboutie avec beaucoup de travail. En play-offs on ne craint personne, ce sera Neuilly, je leur souhaite bonne chance ! J'ai hâte de voir ce que ce groupe va donner. Avec cette qualification on valide le projet d'un club qui a connu des galères ces dernières saisons. Je suis vraiment très fier des garçons !"

Les buts

Dunkerque : 30e : Ballet assisté par Simcak (1-0)

Caen : 42e : Aurard assisté par Prosvic et Rasulov (1-1)

50e : Alvarez assisté par Devin et Menard (1-2)

60e : Devin (1-3)

La fiche

Dunkerque - Caen : 1-3 (1-0, 1-0)

Dunkerque : Duquenne (GB, 23 arrêts), Leskinen (GB), Ballet, Laine, Young, Pampanay-Montmayeur, Poirier, Mannisto, Houque, Thomas, Vissio, Balaz, Destoop, COlombin, Garrido, Gans, Halas, Budinsky, Mikusovic, Simcak, Martial

Caen : Papillon (GB, 25 arrêts), Gente, Palis, Aurard, Rasulov, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

