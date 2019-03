Football (Ligue 1) : Caen tout près de l'exploit face au Paris SG ! 

Le match.

Les débats sont lancés sans temps mort. PSG veut rapidement prendre la mesure de l'avant dernier du championnat et c'est Kurazawa qui expédie un premier ballon sur la transversale de Samba (3e). Mais Caen réagit bien et ne s'en laisse pas compter. En restant bien campé sur sa base défensive, le groupe du duo Courbis-Mercadal ne laisse rien filtrer et se bat sur chaque ballon. A tel point même que sur un coup franc de Khaoui, Crivelli lui aussi trouve la barre, de la tête (12e). PSG domine dans le jeu mais les Malherbistes sont fringants. Le temps file et la demi-heure passée, d'Ornano se prend à croire à une issue positive mais Di Maria décalé par N'Kunku est tout proche d'ajuster Samba qui dévie l'essai sur son poteau (36e). La pression s'intensifie en fin d'acte et sur une perte de balle de Fajr, c'est M'Bappé qui manque le cadre de peu, faisant passer des frissons à tout le stade (41e, 44e).

Caen ouvre le score

Les premiers instants de seconde période laissent entrevoir une nouvelle fois quelques failles dans la défense parisienne et sur un petit coup franc, Ninga fausse compagnie à Alves et vient battre Areola d'un tir croisé (56e). Mais l'euphorie ne dure pas longtemps. Deux petites minutes après cette ouverture du score, M'Bappé ramène les siens à égalité sur un penalty (59e). Dans la foulée, Di Maria trouve encore le montant de Samba d'une reprise en bout de course (60e). Le match devient fou mais Caen tient face aux assauts des Parisiens. Les minutes passent et la parité est toujours la réalité bien improbable de cette opposition. L'exploit prend du corps et tout le stade se prend à y croire. Mais à la 87e minute, c'est encore le diable de Kylian M'Bappé qui surgit pour donner la victoire au PSG.

Les buts

56e : Petit coup franc joué par dessus la défense. Ninga prend Dani Alves de vitesse et vient croiser une reprise de volée parfaite dans le coin droit du but d'Areola.

Caen : 1- PSG : 0

58e : Débordement de Diaby qui voit son centre touché de la main par Guilbert. Penalty accordé et transformé par M'Bappé qui prend Samba à contre pied.

Caen : 1- PSG : 1

87e : Débordement et centre de Bernat qui trouve la reprise de Meunier que Gradit sauve sur sa ligne mais M'Bappé a suivi et marque.

Caen : 1- PSG : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Ben El Hadj, Spectateurs : 20 076

Avertissements : Caen : Crivelli (1ere), PSG : Dani Alves (66e)

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Zahary, Armougom, Diomandé, Oniangue (Joseph 88e), Khaoui (Deminguet 63e), Fajr, Ninga, Crivelli (Beauvue 72e), entr : Fabien Mercadal

PSG : Areola, Kehrer, Marquinhos, Meunier, Dani Alves (Choupo-Moting 78e), Kurzawa, Paredes, Diaby, N'Kunku, Di Maria (Draxler 65e), M'Bappé, entr : Thomas Tuchel

