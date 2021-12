Caen. Football (Ligue 1) : Caen face à M'Bappé et les stars du Paris Saint-Germain ! 

Difficile de prédire à Caen autre chose qu'une défaite face au Paris Saint-Germain quand on regarde tous les indicateurs du parcours malherbiste cette saison. Alors bien sûr, il y a toujours la glorieuse incertitude du sport et d'un match de football mais ce samedi 2 mars à partir de 17h, le stade d'Ornano espérera avant tout que les cadors du PSG n'accélèrent pas trop pendant 90 minutes.

"Ne pas se présenter en victimes"

Cette rencontre face au club parisien, Fabien Mercadal veut surtout qu'elle soit utile pour l'avenir et la course au maintien. Que son groupe révèle ses valeurs : "On va se présenter avec beaucoup d'humilité devant le PSG mais il ne faut pas y aller en victimes. On va d'abord s'attacher à ne rien offrir à notre adversaire" poursuit le coach normand, "en défendant avec nos moyens. Contre Lyon, nous avons eu quelques moments intéressants, il va falloir en avoir encore plus". Si le Paris SG n'aura ni Neymar ni Cavani sur le pré, c'est une constellation de stars qui fera face aux normands. Buffon, Marquinhos, Thiago Silva, Draxler, Verratti ou encore Di Maria seront là, prêts à signer leur 23e victoire de la saison. Et cela, Mercadal le sait mieux que personne : "ils auront peu être un peu la tête à Manchester United, mais ils savent gérer ça".

Écoutez Fabien Mercadal avant ce match Caen-PSG :

"PSG ne fait pas tout à fait le même sport que nous" Impossible de lire le son.

"Ne pas perdre notre temps, ne pas perdre notre goal-average" Impossible de lire le son.

🎙 Fabien Mercadal "On aime vraiment nos supporters, le seul moyen de les rendre fiers demain, c'est de se dépouiller sur la pelouse." #SMCaen #SMCPSG pic.twitter.com/bDBD362vHo — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) March 1, 2019

Le comportement impeccable de tous les joueurs, quel que soit le scénario de la rencontre sera évidemment au coeur de la prestation normande : "on va aligner des joueurs qui ont la meilleure attitude. C'est vrai contre Paris mais c'est vrai aussi pour les autres matchs" explique Fabien Mercadal avant de conclure sur ce qui animera tous les supporters des "Rouge et bleu", ce samedi 2 mars 2019 à partir de 17 h : "si tu te dis dans un coin de ta tête " et si...", tu te prends forcément à imaginer un scénario favorable". Clairement, le SM Caen devra monter son curseur d'exigence et de qualité de plusieurs crans pour fournir un match parfait. Rien de moins. De toute manière, chaque baisse de régime ou chaque ballon délaissé sera puni de manière plus forte que face à n'importe quel autre adversaire dans une saison. Kylian M'Bappé et ses camarades ne pardonnent quasiment jamais rien...

L'avant-match du PSG : "jouer avec qualité et sérieux"

Thomas Tuchel (entr. PSG) : "On doit accepter que tout le monde pense un peu déjà à Manchester. Mais c'est notre devoir et défi de se concentrer à 100% sur Caen, et de jouer avec qualité et sérieux comme nous l'avons fait sur les derniers matches. J'ai confiance en mes joueurs, je sais qu'ils seront sérieux nous avons des objectifs à atteindre, il y a certains aspects sur lesquelles nous voulons travailler, donc nous n'avons aucune raison de perdre notre concentration face à Caen. Si nous voulons gagner là-bas, il faudra faire un match sérieux, montrer beaucoup de qualité, l'équipe a montré de belles choses à l'entraînement hier, je suis donc confiant. Notre défi est de rester calme et tranquille et d'éviter les distractions. Caen lutte pour sa survie, je m'attends donc à une équipe qui va tout donner demain. A nous de faire la différence."