Caen. Football (Ligue 1, 19e journée) : Paris Saint-Germain s'offre sereinement Caen pour terminer 2017

Le match.

Dire qu'il n'y aura pas eu le moindre suspense ce soir, sur la pelouse du Parc des Princes n'est qu'un doux euphémisme. Maîtres du jeu d'entrée de match, les Parisiens ont semblé ronronner avant que M'Bappé ne montre le chemin. Une accélération exceptionnelle, un centre, une talonnade en pleine course de Cavani et le tableau d'affichage était ouvert (21e). Suffisant pour placer les Parisiens dans leur schéma favori d'utilisation du ballon et de mise à profit des espaces. Seule Rodelin met à Trapp à contribution (24e) tandis que la défense normande doit courber l'échine à plusieurs reprises devant M'Bappé, Cavani ou Pastore (23e, 28e, 38e), sans toutefois laisser de break avant le repos.

M'Bappé, ce génie

La seconde période débute par une occasion caennaise, Guilbert se retrouve seul en sortie de surface mais tarde à frapper et Trapp parade (53e). La réponse des Parisiens est cinglante, Lo Celso déborde et centre pour M'Bappé qui reprend et double la mise (57e). L'heure de jeu pas encore atteinte, l'affaire est déjà entendue pour le PSG qui contrôle tout sur le pré. Lo Celso voit son lob claqué in extremis par Vercoutre (63e) et Neymar y va de son poteau (69e). Il faut attendre les dix dernières minutes pour assister à un nouveau but, oeuvre de Berchiche d'une superbe frappe croisée (81e). Santini réduira bien le score sur penalty en toute fin de match (90e) mais au petit trop et faisant preuve parfois d'une vraie suffisance dans la conclusion, PSG l'emporte. Sans sourciller.

Les buts.

21e : Sur son flanc gauche, M'Bappé se saisit du ballon, accélère et centre parfaitement pour Cavani qui d'une talonnade en pleine course, loge le cuir sous la barre de Vercoutre.

PSG : 1- Caen : 0

57e : Construction côté gauche, Lo Celso déborde et centre pour M'Bappé qui surfit et trompe imparablement Vercoutre.

PSG : 2- Caen : 0

81e : Servi en profondeur axe gauche, Berchiche prend le meilleur sur Sankoh et expédie un missile croisé hors de portée de Vercoutre.

PSG : 3- Caen : 0

90e : Penalty pour Caen suite à une main parisienne dans la surface de réparation sur un tir de Rodelin. Santini transforme en prenant Trapp à contre-pied.

PSG : 3- Caen : 1

Réaction.

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Abed

Avertissements : PSG : Berchiche (19e), Caen : Peeters (13e), Delaplace (35e)

PSG : Trapp, Meunier (N'Kunku 81e), Thiago Silva (cap), Marquinhos (N'Soki 65e), Berchiche, Motta (Draxler 70e), Lo Celso, Pastore, Neymar, M'Bappé, Cavani, entr : Unaï Emery

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Sankoh, Diomandé, Da Silva (cap), M'Bengue, Delaplace (N'Kololo 70e), Ait-Bennasser, Peeters (Bessat 70e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

BUTS : Cavani (21e), M'Bappé (57e), Berchiche (81e) pour PSG. Santini (90e sp) pour Caen.

