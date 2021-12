A voir : les sorties cinéma du mercredi 2 mai

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



American pie 4



Comédie américaine avec Jason Biggs, Alyson Hanigan, Sean William Scott...



10 ans après le 1er film, Jim et Michelle sont mariés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et Heather se sont éloignés à contrecœur et Stifler , rien ne le changera jamais. Amis d’hier, amis de toujours, ces jeunes hommes attendaient depuis longtemps de pouvoir se réunir le temps d’un week-end pour se remémorer leurs exploits d’antan et y puiser de nouvelles inspirations. Que la fête commence, la réunion des anciens élèves a sonné…

Babycall



Thriller norvégien avec Noomi Rapace (Lisbeth Salander dans Millénium)



Anna fuit son ex-mari violent, avec son fils de 8 ans, Anders. Ils emménagent à une adresse tenue secrète. Terrifiée à l’idée que son ex-mari ne les retrouve, Anna achète un babyphone pour être sûre qu’Anders soit en sécurité pendant son sommeil. Mais d’étranges bruits, provenant d’un autre appartement viennent parasiter le babyphone. Anna croit entendre les cris d’un enfant...

Dépression et des potes



Comédie française avec Fred Testot et Arié Elmaleh



Franck a tout pour être heureux. Une jolie fiancée brésilienne, un boulot intéressant et pourtant… En vacances sur une plage de rêve à l’île Maurice, il déprime. De retour à Paris, le diagnostic du médecin tombe : il est en dépression. Quand il retrouve sa bande de potes qu’il n’a pas vus depuis 6 mois, il leur annonce la nouvelle. Chacun va s’investir pour lui faire remonter la pente. Mais on s’aperçoit très vite qu’ils sont aussi déprimés que lui. C’est finalement tous ensemble qu’ils vont essayer de retrouver un équilibre.

Sandrine Dolet, la programmatrice du Basselin nous a présenté son coup de coeur en rouge (American pie 4). Elle nous parle aussi de la programmation de la semaine à Vire. (player en bas de l'article)

