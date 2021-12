Caen. Bonne table à Caen : Catherine, déco soignée et produits frais

Quand on pousse la porte de Catherine, ouvert il y a trois mois place Saint-Martin à Caen (Calvados), c'est la décoration soignée qui saute aux yeux. Devant moi, un vélo fixie. À droite, une salle surplombée de luminaires qui font penser à des bougies. À gauche, une seconde salle qui comprend le bar et même un salon cosy : ces fauteuils-là donnent envie de s'installer pour un café-confidences entre copines… Un peu partout, des objets chinés, un style hétéroclite mais pourtant harmonieux.

Dans l'assiette, le midi, c'est à l'ardoise : cuisine maison assurée, donc. Les gros mangeurs opteront pour la côte de bœuf à partager (55 euros). Mon choix se porte sur une valeur sûre, le fish and chips. Mon amie préfère le jambon à l'os, purée maison et leur sauce vigneronne. Nous arrosons ce repas d'un verre de vin, Chardonnay pour moi, Brouilly pour elle. À l'arrivée de mon assiette, je demande de la mayonnaise… Tant pis pour le régime ! La cuisine est simple et bonne.

Pour le dessert, la mousse choco-curry nous a tapé dans l'œil. Que les personnes sensibles du palais se rassurent, loin d'agresser la bouche, l'épice ne fait que relever le goût du chocolat. Les moins aventureux auraient opté pour le fromage blanc caramel.

Outre le plat du jour à 11,90 euros, Catherine propose une formule entrée-plat à 16 euros. Comptez deux euros de plus si vous choisissez un dessert.